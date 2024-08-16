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Ефимов: историческое панно появилось на стене между станциями метро «Авиамоторная»

На стене строящегося пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро установили историческое панно «Икар», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оно находится в верхнем эскалаторном зале пересадки на стене, облицованной черным гранитом Карельского месторождения.

«Ранее скульптурная композиция, выполненная художником Анатолием Мосийчуком, находилась на торце открытой в 1979 году станции „Авиамоторная“ Калининской линии метрополитена. В связи со строительством пересадки на одноименную станцию БКЛ панно демонтировали», — уточнил Ефимов.

На месте торцевой стены построили лестничный сход, через который пассажиры могут пройти на пересадку. До начала монтажных работ все металлические составляющие композиции «Икар» покрыли антикоррозионным составом.

Художественные элементы станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии связаны общей авиационной тематикой. Во втором вестибюле «Авиамоторной» БКЛ, где строительные работы близятся к завершению, установлены несколько совершенно новых скульптурных композиций под авторством народного художника России Александра Рукавишникова.

Барельеф под названием «Крылатые люди. Небо», выполненный в смешанной технике из алюминия и мрамора, размещен на торцевой стене перронного зала. Еще одна композиция — «Крылатые люди. Ника» — создана из алюминия и фибробетона. Ее установили над аркой эскалаторного зала.

«Станция „Авиамоторная“ БКЛ введена в эксплуатацию в марте 2020 года, она временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным запуском всей БКЛ станция действует в ее составе», — добавил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что строительство ветки стало самым масштабным проектом современного отечественного метростроения.

Все этапы строительства пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Калининской и БКЛ метро находятся под контролем Мосгосстройнадзора.

«С начала текущего года инспекторы провели 4 контрольно-надзорных мероприятия, а специалисты подведомственного Центра экспертиз выполнили 41 вид исследования материалов на соответствие требованиям проектной документации», — заключил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.