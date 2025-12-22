Ефимов: идет устройство фундамента подпорной стены съезда путепровода над МЦД-2

На отрезке между улицами 8 Марта и Приорова продолжается строительство автодорожного путепровода. В рамках этих работ также запланирована реконструкция и создание приблизительно 3 км улично-дорожной сети, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Началось сооружение фундамента одной из подпорных стен и девятой опоры автомобильного путепровода на участке от улицы 8 Марта до Приорова. Она станет опорой съезда с будущего путепровода. Для проверки несущей способности грунта были проведены штамповые испытания, результаты которых показали, что конструктив будущего путепровода соответствует всем требованиям надежности. В настоящее время специалисты приступили к устройству свайного основания», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что длина свай варьируется от 28 до 31 метра, а общее количество свай под подпорную стену и девятую опору достигает 135 штук.

Проект включает возведение порядка 3 км дорог. В перечень войдут: отрезок улицы 8 Марта от Академика Ильюшина до Космонавта Волкова, участок 2-го Амбулаторного проезда в месте его примыкания к улице 8 Марта, часть Большого Коптевского проезда у соединения со 2-м Амбулаторным проездом, а также реконструкция участка улицы Приорова в районе примыкания к улице Космонавта Волкова. Кроме того, запланировано строительство одноуровневой кольцевой транспортной развязки на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, на новых и обновленных дорогах установят современные остановочные павильоны для общественного транспорта и дополнительные светофоры, организуют заездные карманы и наземные пешеходные переходы.

«Прилегающая территория будет благоустроена. Ввести улично-дорожную сеть и путепровод планируется в 2028 году», — пояснил Десятков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в районе Очаково-Матвеевское построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4.