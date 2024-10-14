Ефимов: эстакада-съезд с МКАД на южном направлении МСД готова на 80%

На десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) эстакада-съезд с МКАД в сторону Подмосковья на данный момент готова на 80%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства города Владимир Ефимов.

Конструктивная часть объекта была окончена в полном объеме. Специалисты начали покраску эстакады и прокладку инженерных сетей на ней.

«Продолжаются работы по устройству эстакады-съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки. Готовность эстакады — 80%», — отметил вице-мэр.

Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков уточнил, что в рамках первого пускового этапа введено в эксплуатацию свыше 4 км дорог и три искусственных сооружения.

«Это тоннель на пересечении с МКАД, мост по основному ходу через реку Битцу и эстакада — съезд на Симферопольское шоссе. Первый пусковой этап состоялся 5 сентября текущего года», — напомнил Десятков.

Мосгосстройнадзор на всех этапах следит за строительным циклом возведения проекта. За все время было проведено почти 30 выездных проверок, поделился председатель ведомства Антон Слободчиков.

«За все время строительства дорожного сооружения инспекторы комитета провели 27 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество проводимых работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации», — добавил он.

На 10-м участке южного направления МСД проходит строительство 12,2 км дорог, четырех эстакад, двух тоннелей, моста через реку Битцу, трех пешеходных переходов и реконструкция перехода через Варшавское шоссе. Реализация проекта сможет окончить формирование южного участка МСД.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее открыл эстакаду-съезд с МСД на Волгоградский проспект.