Ефимов: 7 объектов ж/д инфраструктуры ввели в столице с начала года

Начиная с 2011 года, в Москве с учетом МЦК построили свыше 392 км железнодорожных путей, реконструировали 56 существующих и открыли 53 новых остановочных пункта. С начала текущего года в эксплуатацию сдали 7 объектов ж/д инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов и замначальника МЖД по строительству Павел Петровичев поздравили московских строителей с профессиональным праздником. В текущем году День строителя отмечается 11 августа.

«Правительство Москвы совместно с Минтрансом России, ОАО „Российские железные дороги“ и администрацией Московской области реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. За почти 13 лет в столице построили 392,9 км железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов», — сказал Ефимов.

Он добавил, что также стало лучше движение и на других транспортных системах — в метрополитене и на автодорогах.

В 2024 году был открыт вестибюль городского вокзала Лианозово на МЦД-1 общей площадью более 7 тыс. кв. м. Вокзал оборудован информационными табло, интуитивно понятной навигацией, навесами на платформах, эскалаторами и лифтами. Инфраструктуру сделали удобной для маломобильных пассажиров.

Интеграцию МЦД-1 и МЦД-4 обеспечил вестибюль на Белорусском вокзале, а выход к «Большому Сити» и Мукомольному заводу обеспечил северный вестибюль станции «Москва-Сити» (ранее — «Тестовская»). Через улицу Ленина построили надземный переход в составе вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3. Одноименные станции «Кутузовская» филевской линии метро и МЦД-4 связал надземный переход. МЦК и МЦД-4 связал новый вестибюль станции «Москва-Сити» на МЦК.

В начале августа был открыт горвокзал Митьково МЦД-3, сокративший для пассажиров МЦД-3 время в пути. Также стала лучше транспортная доступность парка «Сокольники», расположенного в 10 минутах от вокзала. Кроме того, сократить путь к парку помогает появившийся дополнительный переход через улицу Шумкина.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в настоящий момент в городе строят еще 6 остановок МЦД, в том числе формируют новый горвокзал на Рижской.

«Там появятся пять пассажирских платформ с навесами для защиты от атмосферных осадков на всю длину, пассажирские вестибюли для обслуживания МЦД и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и надземный пешеходный переход, соединяющий между собой все вестибюли со станциями метрополитена Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что благодаря объекту улучшится транспортная доступность ближайших районов СВАЛ и ЦАО, а также будут развиваться находящиеся рядом территории улично-дорожной сети.

Площадь Рижского вокзала благодаря всем запланированным мероприятиям станет удобным и современным пересадочным пунктом.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, Москва обзаведется уникальным объектом, который свяжет вместе 4 вида рельсового транспорта — федеральную высокоскоростную магистраль, трамвайные маршруты, пригородные пассажирские поезда и метрополитен.

После реализации всех запланированных мероприятий площадь Рижского вокзала превратится в новый, современный и удобный пересадочный объект.

«Для обеспечения удобных связей между различными видами транспорта проект предусматривает реализацию новой сети пешеходных связей, в том числе надземных пешеходных переходов, зон ожидания для пассажиров, а также дополнительных остановок городского транспорта», — отметила Княжевская.

К концу текущего года запланировано окончить реконструкцию городского вокзала Щербинка МЦД-2.

Еще один ключевой проект ближайших лет — строительство высокоскоростной ж/д-магистрали Москва — Санкт-Петербург. Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2024 столица выделит на это свыше 34 млрд рублей.