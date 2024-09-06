Ефимов: 4 оборотных тупика построили в южной части Сокольнической линии метро

С 2014 года на южном направлении Сокольнической линии мосметро между станциями «Потапово» и «Тропарево» построили 4 оборотных тупика. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2014 года на Сокольнической линии метрополитена были открыты 8 станций, за 4-мя из них построены оборотные тупики. Они необходимы для смены направления движения и отстоя подвижного состава. За станцией „Тропарево“ находится однопутный тупик, за станциями „Саларьево“, „Новомосковская“ и „Потапово“ — двухпутные», — отметил Ефимов.

Сокольническая ветка до 2011 года имела протяженность 26,2 км и состояла из 19 станций. В 2014 линию продлили до станции «Тропарево», а в 2016 — до территории ТиНАО, на которой открыли станции «Саларьево» и «Румянцево». Еще 4 станции ввели в 2019 — «Новомосковская» (ранее — «Коммунарка»), «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов Луг».

После ввода станции «Потапово» Сокольническая линия имеет протяженность 45,4 км и состоит из 27 станций.

Как подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, станция «Потапово» стала конечной на Сокольнической ветке.

«Большая часть перегона „Новомосковская“ — „Потапово“ проходит по поверхности, подземная часть линии — участок путей за станцией „Новомосковская“ и оборотные тупики», — сказал Загрутдинов.

Мэр столицы Сергей Собянин 5 сентября дал старт движению на участке Сокольнической линии между станциями «Потапово» и «Новомосковская».