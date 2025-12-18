Единый день профилактики детского травматизма прошел на МЖД

17 декабря, на Московской железной дороге прошла масштабная акция — единый день профилактики детского травматизма. Центральными площадками акции стали станции Железнодорожная и Люберцы в Московской области и Щербинка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Сотрудники МЖД в преддверии зимних школьных каникул напомнили ребятам о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре, в том числе о необходимости переходить пути только на зеленый свет и снимать капюшон и наушники при нахождении на объектах транспорта. Также особое внимание уделили опасности «зацепинга».

Для проверки усвоенных знаний подготовили специальную викторину. Для ее проведения были созданы тематические зоны. За правильные ответы вручали сувениры и подарки: рюкзаки, блокноты, ручки, наклейки и многое другое. Кроме того, железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов и местных властей напоминали гражданам о необходимости проявлять бдительность на объектах железнодорожного транспорта и вручали им тематические памятки. В общей сложности было роздано более 2 тысяч листовок.

Подобные мероприятия также прошли на вокзалах Брянска, Рязани, Орла, Курска, Смоленска, Тулы, Голутвина, Узловой, Русского Брода, Вязьмы, Гагарина и Ярцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.