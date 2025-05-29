Единый день профилактики детского травматизма пройдет на МЖД 30 мая

30 мая, в преддверие летних школьных каникул на Московской железной дороге, впервые пройдет единый день профилактики детского травматизма. Железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов будут разъяснять пассажирам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В тематических зонах организуются викторины для школьников, за активное участие в которых дети получат сувениры.

Центральной площадкой акции станет станция Железнодорожная, расположенная в городе Балашиха. Также мероприятия состоятся на вокзалах Рязани, Голутвина, Узловой, Орла, Курска, Смоленска и Вязьмы, а также в Новомосковске на Тульской детской железной дороге и в парке железнодорожников в Брянске.

Кроме того, на других станциях работники магистрали будут раздавать памятки по безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.