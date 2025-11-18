Дзюдоисты Химок завоевали медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Вклад в успех сборной команды внесли дзюдоисты из Химок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В копилке сборной Московской области — одно золото, два серебра и четыре бронзовые медали. В упорной борьбе за серебряную медаль в весовой категории до 70 кг победу одержала Юлия Сурина, а Лилия Кутарова в весовой категории до 63 кг завоевала бронзовую медаль. Спортсменки занимаются в учебно-спортивном центре «Планерная».

«Химкинская школа дзюдо вновь подтверждает свой авторитет. Юлия Сурина и Лилия Кутарова не просто завоевали медали — они продолжили славную историю наших спортсменов. Это результат труда тренеров, поддержки семьи и несгибаемого характера самих девушек», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Соревнования, собравшие около 700 спортсменов из 73 регионов страны, проходили в Краснодаре и были организованы в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.