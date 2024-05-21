Движение закроют на Садовом кольце в Москве 25 мая из-за мотофестиваля

25 мая в столице временно закроют движение для транспорта на внешней стороне Садового кольца и на ряде улиц из-за проведения Московского мотофестиваля, сообщает пресс-служба Дептранса города.

С 11:40 не будет движения на улице Косыгина от дома 30, строение 3, по улице Косыгина до Воробьевского шоссе, на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко.

Помимо этого, движение закроют на Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на Бородинском мосту, Смоленской улице от Бородинского моста до Садового кольца и внешней стороне Садового кольца.

с 8:00 до 12:00 временно закроют движение по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади, а с 8:30 до 18:30 — на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22, до улицы Косыгина.

Движение будут восстанавливать по мере прохождения мотоколонны. На ряде участков улиц запретят парковку.