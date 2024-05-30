Движение в центре Москвы перекроют 1 июня из-за «Зеленого марафона»

Перекрытия планируются с 07:50 до 15:20 на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. С 01:00 до 18:00 движение закроют на Большом Москворецком мосту.

На время перекроют дорогу для транспорта на Болотной улице, в Фалеевском переулке, Китайгородском проезде, на улице Хамовнический Вал, Большом и Малом Устьинских мостах и т. д. Везде в зоне перекрытий запретят парковку транспорта.

11-й забег «Зеленый марафон» состоится 1 июня в 60 российских городах. Для участников подготовили различные дистанции (в том числе детскую и для любителей скандинавской ходьбы). Также пройдут концерты, развлекательные активности для семей и экоакции.