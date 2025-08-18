Движение в центре Москве закроют в конце лета из-за фестиваля «Спасская башня»

Из-за проведения в столице фестиваля «Спасская башня» будет временно закрыто движение транспорта в центре города с 20 августа до 1 сентября, сообщает ЦОДД.

Так, полностью закроют движение с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября на участке улицы Ильинка от Новой до Красной площади, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади

Кроме того, с 00:01 20 августа до окончания мероприятия запрещается парковка машин на участке улицы Ильинка от Новой до Красной площади.

Водителей попросили быть внимательными и планировать маршрут по городу заранее.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на красной площади столицы. На нем выступят участники из России, Белоруссии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Казахстана, Монголии, Сербии, Эфиопии и т. д. Также будут организованы выступления оркестров в парках мегаполиса.