Движение у главного цветочного рынка Москвы парализовало из-за Дня матери

В районе главного цветочного рынка столицы — Рижского — парализовало движение транспорта в День матери, сообщает «Лента.ру» .

«Аншлаг, жуткие пробки на подъезде. Даже ЦОДД пригнали несколько машин и разруливают движение», — поделился очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», вокруг рынка все дороги отмечены бордовым и красным цветом. Перегружены машинами Водопроводный переулок, Большая Переяславская улица, съезд с ТТК, участок проспекта Мира. Также «стоит» Новорижская эстакада с внутренней стороны.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

