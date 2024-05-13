Движение транспорта временно закроют на участке трассы М-7 «Волга» 14–17 мая

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14, 15, 16, 17 мая будет закрыто движение автотранспорта на 48,5 км М-7 «Волга» в районе п. Радиоцентр-9 Богородского округа в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение будет закрыто продолжительностью не более 30 мин в сторону области — в период с 01:00 до 01:40, а в сторону Москвы — с 02:00 до 02:40.

Водителям необходимо скорректировать маршрут в указанное время или ожидать окончания работ на месте.

Их также просят быть внимательными, учитывать информацию при планировании поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.