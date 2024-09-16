Движение транспорта временно перекроют на трассе М-5 «Урал» в Люберцах 3 октября

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Люберцах 3 октября планируется кратковременное перекрытие движения для проведения монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение будет закрыто продолжительностью не более 25 минут на участке по направлению в Москву, расположенном на 22,2 км Новорязанского шоссе в районе гипермаркета Глобус, в период с 1:00 до 04:00. Объезд возможен по Рязанскому шоссе в городе Люберцы.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и планировать свой маршрут заранее с учетом планируемого перекрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.