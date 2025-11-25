сегодня в 11:27

Движение транспорта возобновили по ряду дорог в Москве

В Москве временно закрывали движение транспорта по ряду дорог. Ограничение коснулось и внутренней стороны МКАД. Сейчас все ограничения сняты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение было закрыто на Ленинском проспекте, Боровицкой площади, на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта.

Также нельзя было проехать на съездах с ТТК и Садового кольца на Ленинский проспект. Водителям предлагали объезд по проспекту Вернадского.

В данный момент все ограничения сняты. По вышеуказанным дорогам можно свободно проехать.

