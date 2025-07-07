Движение транспорта по мосту на Бутурлинском шоссе в Серпухове временно перекрыто

В деревне Бутурлино г. о. Серпухов перекрыто движение транспорта на мосту через реку Речму. Пешеходное сообщение по мостовому переходу осуществляется в полном объеме, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Данный объект находится на особом контроле и включен в текущую программу капитального ремонта. Ограничение движения связано с ненормативным состоянием балок и опорных частей моста и будет действовать до окончания ремонта. Работы планируется начать в этом году и завершить до конца 2026 года», — отметили в ведомстве.

Мост, построенный в 1967 году, расположен на Бутурлинском шоссе. Сейчас объехать перекрытие возможно при движении со стороны ул. Звездной в Серпухове через Окское и Борисовское шоссе. На время капремонта движение транспорта и пешеходов будет осуществляться по временному мосту — его планируется запустить до конца 2025 года.

Также в настоящее время в связи с перекрытием моста изменена схема движения маршрута № 24 «Серпухов — Арнеево — Новинки», автобусы будут следовать по Борисовскому шоссе. Из схемы движения исключены 11 остановочных пунктов: ул. Крупской, Гостиница, ул. Горького, Дв. Бракосочетания, ул. Звездная, Городок, ул. Пограничная, Поселок, Бутурлино, Бутурлинский с/с и Бутурлино-2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.