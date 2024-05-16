Движение транспорта перекроют в центре Москвы 19 мая из-за полумарафона

19 мая в столице временно закроют движение для транспорта по ряду центральных набережных и улиц, а также на участке Садового кольца. Это связано с проведением полумарафона «Забег.РФ», сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Движения не будет с 00:01 17 мая до 06:00 20 мая на Васильевском Спуске от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, с 20:00 18 мая до 06:00 20 мая — на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Варварки.

Также движение перекроют 19 мая с 05:00 до 16:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а еще в проезде от Ильинки до Варварки.

Водителей предупредили об ограничении движения 19 мая с 07:00 до 10:45 на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная, Мытная и других.

На участках временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 19 мая до завершения мероприятия.

19 мая с 07:00 до 10:45 для водителей организуют правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, стр. 1 по Валовой улице.

Также в этот день с 00:01 до 10:45 на некоторых участках будет действовать двустороннее движение.

Водителей просят строить маршруты заранее.