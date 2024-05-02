Движение транспорта ограничат в Москве 2 мая из-за репетиции парада Победы

В центре и на юго-востоке столицы в четверг днем и вечером будет ограничено автомобильное движение из-за проведения репетиции парада Победы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 16:30 до 19:00 для движения транспорта будут перекрыты: Проектируемый проезд № 3502, участок Волгоградского проспекта, часть Марксистской улицы, а также Таганская площадь. Нельзя будет проехать по боковому проезду Земляного вала.

Перекрытия будут действовать на участках улиц Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Кроме того, их введут на Садовом кольце, Самотечной эстакаде, в Оружейном переулке, Маяковском тоннеле и на Новинском бульваре.

С 17:30 и до конца репетиции нельзя будет проехать по участкам Большой Никитской, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, Моховой улицы; по Охотному ряду, в Театральном и Китайгородском проездах; на Новой и Старой площадях.

Движение ограничат на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической, Кадашевской набережных; Большом Москворецком, Малом Москворецком и Чугунном мостах.

Ограничения коснутся и улиц Болотной, Петровки, Балчуг, Солянки, Садовнической, Лубочного, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков.

С 22:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты участки Тверского и Страстного бульваров, Большого Путинковского переулка. С 22:30 — закроют движение по участку Садового кольца.

Предыдущая репетиция парада Победы состоялась в Москве 26 апреля. Для этого на Красной площади и Тверской улице появилась временная разметка для военной техники. Генеральную репетицию парада проведут 5 мая.

В 2024 году в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 9 тыс. человек и порядка 75 единиц военной техники и вооружения, а еще авиация.