сегодня в 07:27

Движение трамваев восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве после задержки

На шоссе Энтузиастов рядом с остановкой «Дом культуры Компрессор» в Москве задерживались трамваи, следующие по пяти маршрутам. Однако движение уже восстановили, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Задержка произошла у трамваев №2, №37, №12, №38 и №50. Маршруты на время меняли.

Однако уже в 07:23 пресс-служба Дептранса отчиталась о восстановлении движения.

Ранее рядом с остановкой «МЦК Верхние Котлы» на Варшавском шоссе случилось ДТП. Там было затруднено движение трамваев.

