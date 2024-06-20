Движение трамваев № 17 остановили в Москве из-за смерча

сегодня в 15:09

В целях безопасности в столице временно приостановили движение трамваев по маршруту № 17, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на Енисейской улице из-за сильного ветра сорвало металлический лист, который попал в трамвай. На одном из вагонов треснули несколько оконных стекол.

Двое пассажиров получили легкие травмы, остальные не пострадали, все находятся в безопасности.

Тем, кто пострадал от стихии, оказали помощь на месте.

20 июня на столицу обрушился ураган «Эдгар» с мегаливнем. Ситуацию осложняют и штормовые порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с. Жителям города порекомендовали воздержаться от пребывания на улице.