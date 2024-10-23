сегодня в 15:10

Движение поездов восстановили на Калининской линии Мосметро после сбоя

Поезда вновь поехали по Калининской линии московского метро после остановки движения из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Около 14:32 составы не ходили от станции «Новогиреево» до «Марксистской».

В обратном направлении движение было, но поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 14:56 движение на линии восстановил, сейчас его вводят в график.

Калининская линия Мосметро имеет протяженность 16,3 км. В ее состав входят 8 станций.