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Движение поездов по БКЛ метро восстановлено после сбоя

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) осуществляется штатно. Ранее были увеличены интервалы движения поездов в направлении по часовой стрелке в связи с проверкой состава. Об этом сообщает столичный Дептранс .

По данным ведомства, после оперативной проверки установлено повреждение створок дверей по одному борту в одном вагоне. Машинист высадил пассажиров, а состав сразу убрали с линии. Никто из пассажиров не пострадал, поезда продолжили движение.

Вагон находится на обслуживании у сервисной компании по контракту жизненного цикла. Специальная комиссия проведет расследование данного случая.