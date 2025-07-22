Движение поездов на всей Филевской линии Мосметро восстановлено

сегодня в 22:56

В московском метро полностью восстановили движение поездов на Филевской линии, составы курсируют штатно, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Восстановлено движение: на участке Филевской линии (4) „Филевский парк“ — „Пионерская“. Движение на всей линии осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

После обильного дождя, который обрушился на Москву 22 июля, на «голубой» ветке подземки случилось подтопление станции «Багратионовская». Вода полностью скрыла рельсы.

В результате движение составов между «Филевским парком» и «Пионерской» было остановлено.