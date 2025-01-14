сегодня в 09:33

Движение поездов на «синей» ветке московского метро восстановили после сбоя

Поезда вновь поехали по Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Во вторник утром там произошел сбой , передает корреспондент РИАМО.

По данным на 09:20, составы встали на восточной части ветки — от станции «Щелковская» в сторону центра.

На поезда не было посадки по техническим причинам. Из-за сбоя на платформах скопилась толпа пассажиров.

В данный момент составы вновь поехали по восточной части «синей» ветки.