Движение поездов между станциями метро «Новогиреево» и «Новокосино» возобновлено

В понедельник в Москве возобновилось движение поездов между станциями метро «Новогиреево» и «Новокосино», где с 9 по 11 января проводили замену перекрестного стрелочного съезда, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В это время для удобства пассажиров работал бесплатный автобусный маршрут Мосгортранса. Около 20 автобусов особо большого класса курсировали с 05:20 до 02:00. На них совершено более 67 тыс. поездок.

У выходов со станций метро дежурили более 70 сотрудников Мосгортранса, ГКУ «Организатор перевозок» и инспекторы ЦОМП. Они помогали пассажирам сориентироваться и построить маршрут с учетом изменений.

В местах посадки и высадки всех желающих угостили свыше 1,5 тыс. литрами чая и 18 тыс. сладостями.

«Ремонтные работы на участке между станциями метро „Новогиреево“ и „Новокосино“ специально запланировали на выходные дни, когда транспортом пользуются меньше людей. А чтобы поездки пассажиров оставались быстрыми и удобными, вдоль закрытого участка организовали бесплатный маршрут КМ. Для работы на нем задействовали свыше 30 водителей», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

