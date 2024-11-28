Движение по путепроводу в Малых Вяземах в Одинцове откроют в декабре этого года

На еженедельном совещании главы Одинцовского округа обсудили строительство объектов дорожной инфраструктуры. Одним из самых крупных является путепровод в Малых Вяземах, относящийся к пятому пусковому комплексу ЦКАД. Ввести путепровод в эксплуатацию планируется уже в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объект включает в себя не только путепровод над железнодорожным полотном, но также подъездную дорогу, а также тоннель. Готовность на сегодняшний день уже даже практически 90%. Запуск рабочего движения запланирован 25 декабря», — проинформировал заместитель директора МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков.

Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, что дорожный объект имеет большое значение для всего муниципалитета. Важно то, что после запуска путепровода сохранится и старая схема движения через железнодорожный переезд.

«Ожидается, что все перевозчики, в первую очередь транзитные, поедут через путепровод, — отметил руководитель округа. — Однако по-прежнему можно будет ездить и через железнодорожный переезд. Никаких новых ограничивающих знаков там устанавливать пока не планируется».

Другой масштабный дорожный проект, реализующийся на территории Одинцовского округа, находится в Сколково. В настоящий момент ведётся разработка проектной документации. Благодаря новой дороге-дублеру Можайского шоссе протяженностью в один километр будет открыт подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Также в 2025 году в муниципалитете построят два перехода через железнодорожные пути — на улице Вокзальной в Одинцово и у ЖК «Рублевский» в Новоивановском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.