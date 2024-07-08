Движение перекрыли у здания ВГТРК в Москве из-за обнаружения мины времен ВОВ

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Движение транспорта восстановили после обнаружения мины у здания ВГТРК в Москве

В столице на 5-й улице Ямского поля в районе дома 19/21 во время реконструкции был обнаружен, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба московского Дептранса.