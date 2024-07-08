Движение перекрыли у здания ВГТРК в Москве из-за обнаружения мины времен ВОВ
Движение транспорта восстановили после обнаружения мины у здания ВГТРК в Москве
В столице на 5-й улице Ямского поля в районе дома 19/21 во время реконструкции был обнаружен, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Движение транспорта в районе находки было ограничено.
Предмет с явными признаками коррозии будет передан на утилизацию.
Общественный транспорт осуществляет движение по измененному маршруту.
Госавтоинспекция Москвы попросила всех водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
UPD: движение было восстановлено в 22:54.