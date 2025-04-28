Движение перекроют в центре Москвы из-за репетиции парада 29 апреля и 3 мая

29 апреля и 3 мая временно перекроют движение в Москве — на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 16:30 до 19:00 не будет движения по Волгоградскому проспекту, Таганской площади и Садовому кольцу. С 22:00 до завершения мероприятия перекроют движение на некоторых главных набережных и улицах.

Еще 29 апреля и 3 мая планируют закрыть движение с 23:30 до завершения мероприятия на некоторых участках Волгоградского проспекта, Садового кольца. Аналогичные меры будут действовать с 22:30 до конца мероприятия на улице Новый Арбат, Садовом кольце, Большом Каменном мосту.

Рядом с Таганской площадью планируют сделать двустороннее движение. С 16:30 3 мая до 03:00 30 апреля и 4 мая. На названных участках парковка будет запрещена. Также не будут работать подземные пешеходные переходы.

Репетиции парада Победы в Москве пройдут 29 апреля и 3 мая. Генеральная запланирована на 7 мая.

Во время репетиций парада по улицам пройдут пешие расчеты, военная техника. Запланированный маршрут — по Волгоградскому проспекту до Таганской площади. После этого солдаты выйдут на Садовое кольцо и пойдут в направлении проспекта Мира. Также технику можно будет увидеть на ряде других улиц столицы.