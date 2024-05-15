Движение перекроют на Садовом кольце в Москве 18 мая из-за велогонки

18 мая из-за проведения Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» будет временно закрыто движение для транспорта на данной столичной кольцевой дороге, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С 00:01 до 17:00 перекроют движение на Зубовской, Большой Пироговской улицах и в проезде Девичьего Поля, а также с 07:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице. Дорогу будут открывать для транспорта по мере прохождения велоколонны.

Парковка автомобилей будет запрещена с 00:01 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской, Большой Пироговской улицах и в проезде Девичьего Поля, еще с 00:01 18 мая до окончания мероприятия на Садовом кольце.

Велофестиваль — это масштабный праздник в поддержку развития велокультуры в Москве. С 12:00 на Зубовской площади начнет работать праздничный городок. Там пройдет развлекательная программа, также гостей ждут интерактивные зоны от партнеров и фудкорт. В 13:00 начнется велосипедная прогулка по Садовому кольцу.