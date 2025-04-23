Движение перекроют на набережных в центре Москвы из-за полумарафона 27 апреля

27 апреля в центре столицы временно перекроют движение для транспорта из-за проведения «Московского полумарафона». Проезда не будет на набережных и нескольких улицах, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение закроют с 00:01 до 13:50 на набережных Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая, а также на Лужнецком мосту.

Транспорт не будет ездить на улицах Косыгина, Лужники, Остоженка, Хамовнический вал, в проездах Соймоновский и Новокрымский, на проспектах Комсомольский и Вернадского, на Университетской площади.

На этих участках также временно запретят парковаться. Водителей призвали строить маршруты с учетом ограничений.

«Московский полумарафон» — это крупнейший в России забег на дистанции 21,1 км. Участников ждет живописный маршрут по центральным набережным с видом на достопримечательности столицы. Дистанция начинается на улице Косыгина и завершится внутри Большой спортивной арены Лужников.