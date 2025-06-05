Движение открыли по одному пути ж/д перегона под Воронежем, где произошел взрыв

Специалисты проверили инфраструктуру и открыли движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области, где 5 июня произошел взрыв, сообщает пресс-служба РЖД.

На втором пути все еще ведутся работы. Его откроют позднее.

В РЖД отметили, что некоторые поезда задерживаются в связи с происшествием. Компания принимает меры по минимизации времени задержки. В РЖД был создан оперативный штаб, которым руководит генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

По состоянию на 13:55 в пути задерживаются пять поездов компании «Гранд Сервис Экспресс». Речь идет о составах, следующих в Крым: № 007/008 Санкт-Петербург — Севастополь опаздывает более чем на 4 часа; № 173/174 Москва — Евпатория — более чем на 3 часа; № 91/92 Москва — Севастополь — более чем на 3 часа.

Задерживаются поезда, следующие из Крыма: № 17/18 Симферополь — Москва опаздывает более чем на 3 часа; № 27/28 Симферополь — Москва — на 3 часа.

ФПК заявила о том, что задерживается еще 21 пассажирский поезд. Это, например, № 360 Калининград — Адлер, № 304 Москва — Сухум, № 460 Тамбов — Адлер и т. д. Пассажиров поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечат питанием.

5 июня взрыв произошел на перегоне Евдаково — Сагуны. В результате было повреждено железнодорожное полотно.