Движение на «салатовой» ветке метро Москвы восстановили после сбоя
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Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Ранее на центральном участке линии произошел сбой. Были увеличены интервалы движения поездов.
Причиной сбоя стала проверка состава.
Предыдущий сбой в движении поездов метро произошел вечером 12 мая. Тогда прерывалось движение на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки из-за падения человека на путь.