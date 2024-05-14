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Движение на «салатовой» ветке метро Москвы восстановили после сбоя

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.