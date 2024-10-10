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Движение на ряде улиц в центре Москвы закроют из-за марафона 13 октября

Автомобильное движение временно закроют 13 октября на ряде набережных и улиц в центре мегаполиса в связи с проведением Московского марафона (42 км), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, движение закроют с 07:00 до 16:30 на улицах Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая и Охотный Ряд.

Также движение автомобилей будет ограничено на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская.

Помимо этого, дорожное движение временно перекроют на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах, а также в Садовническом, Устьинском, Театральном и Китайгородском проездах.

Кроме того, во время проведения Московского марафона горожане и туристы не смогут проехать по Крымскому, Малому Москворецкому, Большому Устьинскому, Астаховскому, Костомаровскому, Малому Устьинскому мостам, Смоленской, Лубянской, Новой и Старой площадям, в Октябрьском тоннеле, Лубочном и Большом Путинковском переулке.

В период с 00:01 13 октября до завершения мероприятия на участках, где действуют ограничения, будет введен запрет на парковку.