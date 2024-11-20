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Движение на путепроводе между трассами в округе Пушкинский закроют с 20 ноября

С 20 ноября для проведения реконструкции федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» на участке с 35 по 47 км будет закрыто движение на путепроводе, расположенном на 46-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в округе Пушкинский, соединяющем Ярославское шоссе и федеральную трассу А-107 «ММК». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение автотранспорта на период производства работ будет осуществляться по временной схеме и с помощью транспортной развязки, соединяющей М-8 «Холмогоры» и ЦКАД. Водителям необходимо быть внимательными и выполнять требования временных дорожных знаков.

Срок окончания реконструкции путепровода — 30 декабря 2025 года.

С временной схемой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.