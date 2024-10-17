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Движение на «оранжевой» линии метро вводят в график после сбоя

На Калужско-Рижской линии столичной подземки движение вводят в график после временного увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на «оранжевой» ветке столичной подземки человек упал на путь.

Сбой произошел на южном отрезке линии. Из-за этого увеличивали интервалы движения поездов.

16 октября на Таганско-Краснопресненской ветке из-за человека на пути временно увеличивали интервалы движения составов. Тогда сбой произошел на юго-восточном участке линии.