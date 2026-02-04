Движение на нескольких участках МКАД вновь открыли

В среду вечером в Москве временно было закрыто движение автотранспорта на шести участках МКАД. Сейчас оно возобновлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Было перекрыто движение на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. Также нельзя было проехать по съезду с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Кроме того, закрывали съезд с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, съезд с Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД, съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД.

Движение транспорта на этих участках было закрыто в течение нескольких минут. Сейчас оно вновь осуществляется.

