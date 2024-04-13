Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто

На Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта днем в субботу, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Тех, кто оказался на мосту во время перекрытия, а также в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в ГУР Украины назвали срок новой атаки на Крымский мост. Ее планирую провести до середины предстоящего лета. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что у страны есть почти все для нападения.

Крымский мост открыли 15 мая 2018 года. Он соединяет полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.