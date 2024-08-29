Движение электричек возобновят на станции Москва-Рижская с 1 сентября

Она была закрыта на реконструкцию с 1 марта 2023 года. За время работ специалисты переустроили пути станции для запуска МЦД-4. Кроме того, они перевели систему управления движением на цифровую, благодаря чему была обеспечена надежность железнодорожной автоматики.

Также были возведены две новые платформы. Длина каждой — 270 метров. Специалисты оснастили их навесом на всю длину, освещением и навигацией.

В основном пассажиры будут пользоваться пригородными поездами дальних маршрутов. Так, электрички будут прибывать и отправляться, например, до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.

Первый пригородный поезд отправится из Москвы до Волоколамска в 05:18. В будние дни на станции Москва-Рижская будет ходить 7 пар электричек, по выходным — 8.

Также для пассажиров с 1 сентября откроют здание Рижского вокзала. Им будут доступны залы ожидания, билетные кассы, медпункт, санитарные комнаты.