Движение электричек МЦД-2 через участок Царицыно – Перерва восстановили

На МЦД-2 возобновили движение в сторону Нахабино через отрезок Царицыно-Перерва. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда от Царицына до Люблина едут без остановок. Это временная мера.

Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), было восстановлено движение от Царицына до Красного Строителя в сторону Подольска. Из-за того, что нет движения от Царицына до Люблина задерживаются электрички в сторону Нахабина и поезда дальних маршрутов Курского направления в сторону столицы.

Ранее движение по направлению к Нахабино через участок Царицыно-Перерва прервалось. Это произошло по техническим причинам.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.