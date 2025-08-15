Движение автомобилей на трех переездах в Подмосковье ограничат с 17 августа

Движение автомобилей на трех переездах рядом с остановочным пунктом Ипподром и станцией Лобня Московской области будет ограничено с 17 августа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Так, с 22:00 17 августа до 05:00 18 августа в связи с проведением работ по замене рельс в зоне переезда у остановочного пункта Ипподром движение автотранспорта будет закрыто. Объезд возможен через переезд вблизи остановочного пункта Загорново.

С 23:00 18 августа до 06:00 19 августа, и в те же часы 19:20 августа движение автомобилей через переезд на Букинском шоссе вблизи станции Лобня, будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда можно воспользоваться переездом в районе Краснополянского проезда.

Те же работы пройдут на переезде, находящемся на пересечении с Шереметьевским шоссе возле станции Лобня, в период с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа, и в те же часы 21:22 августа. Здесь движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.