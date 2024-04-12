Движение автомобилей на двух переездах Московской области ограничат с 15 апреля

Ограничат движение на двух переездах в Подмосковье из-за ремонта

Движение автомобилей на двух переездах вблизи станции Ботино и Гжель Казанского направления МЖД будет ограничено с 15 апреля в связи с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На переезде вблизи станции Ботино 15 апреля 9:00 до 18:00 движение будет организовано по одной полосе, а 16 апреля c 8:00 до 15:00 — закрыто.

17 апреля с 9:00 до 14:00 будут проводиться ремонтно-путевые работы вблизи станции Гжель, в связи с чем переезд рядом со станцией будет закрыт.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения при пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.

