Движение автомобилей через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено

Движение автомобилей через 2 железнодорожных переезда в Московской области будет закрыто 20 и 26 ноября на время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

20 ноября с 8:00 по 20:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд возле населенного пункта Сафоново будет закрыто для проведения работ по развитию инфраструктуры на станции Раменское. Объезд возможен в пос. Мирный Раменского района и через путепровод по ул. Сосновая в г. Раменское.

26 ноября с 9:00 до 16:00 на переезде вблизи остановочного пункта Шатурторф городского округа Шатура движение автомобилей будет приостановлено для проведения ремонтно-путевых работ.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уточнять подробную информацию на сайте МЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.