Движение авто перекроют в центре Москвы из-за парада ретротранспорта 6 сентября

6 сентября в центре столицы состоится парад ретротранспорта. В связи с проведением мероприятия движение транспорта будет временно перекрыто на нескольких улицах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На участках Садовнического проезда машинам нельзя будет проехать с 08:30 до 11:30. С 11:00 до 12:00 будет краткосрочное перекрытие движения в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах. Оно будет длиться на участках не более 10 мин.

Движение перекроют на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 11:00 до 18:00. Водителям посоветовали строить маршруты заранее с учетом ограничений.

Их также предупредили, что в центре города не будут работать некоторые парковки с 00:01 и до окончания парада. Это затронет участок Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Все подробности по поводу перекрытия улиц для движения авто представлены по ссылке.

20-й парад исторического транспорта пройдет в столице в преддверии Дня города 6 сентября. Старт колонны — в 11:30 от станции метро «Новокузнецкая».