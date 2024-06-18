Движение авто через ж/д переезд в Мытищах будет закрыто с 19 июня

В связи с ремонтными работами с 19 июня в Мытищах ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 19, 20 июня с 00:00 до 6:00 часов железнодорожный переезд в Мытищах по ул. Силикатная будет закрыт в связи ремонтными работами резинокордового настила.

В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться проездом через Угольную улицу.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.