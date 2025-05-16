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Движение авто через переезд в подмосковном Криулино на время ремонта закроют 17 мая

Движение автомобилей через ж/д переезд в деревне Криулино городского округа Павловский Посад будет закрыто с 00:00 до 06:00 17 мая. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объезд возможен через Носовихинское шоссе и Московское малое кольцо (А-107).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать маршрут заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.