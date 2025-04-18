Железнодорожные станции переименовали в Тульской области

На железной дороге в Тульской области переименовали несколько остановочных пунктов, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров, об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на РЖД.

Переименование проведено с учетом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Так, в Тульской области о. п. 137 км теперь называется Даниловское, о. п. 142 км — Стомна, о. п. 156 км — Горшково, о. п. 166 км — Казарма, о. п. 180 км — Борзовка, о. п. 115 км — Связист, о. п. 141 км — Бабошино.

Пассажиров призвали учитывать изменения при планировании своих поездок и уточнять актуальное расписание.