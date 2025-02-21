Две парковочные зоны добавят около ЦТП и Школьного бульвара в Черноголовке

19 февраля прошла встреча в формате выездной администрации с жителями домов по Школьному бульвару и ул. Центральной. На встрече присутствовали глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов, сотрудники администрации и МУП «Управления эксплуатации», сообщает пресс-служба администрации округа.

Обсудили предстоящее благоустройство дворовой территории. Работы планируют начать в мае. Обустроят новые парковки, заменят асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, установят бордюры.

Возле подъездов уберут парковки и сделают тротуар с повышением для того, чтобы автовладельцы не оставляли свои машины. Новые парковочные места будут располагаться вдоль проезжей части. Также добавят две парковочные зоны — около ЦТП и напротив 9-го подъезда Школьного б-ра, д. 19. Общая ремонтируемая площадь асфальтобетонных покрытий составит более 10 тыс. кв. метров.

«На встрече жители сразу включились в беседу, интересовались будущими работами, задавали вопросы и вносили предложения. Приятно видеть активных и неравнодушных к своему родному городу людей», — прокомментировал Роман Хожаинов и сказал, что о ходе работ будет информировать горожан в своих соцсетях.

«Также убедительная просьба к нашим жителям вступить в домовые чаты. В них размещается актуальная информация, касающаяся жизни вашего дома и двора. Из чата вы своевременно узнаете о начале ремонта, о том, когда нужно будет убрать свой автомобиль с парковки и пр. Чтобы вступить в домовой чат, нужно перейти по QR-коду, который расположен на информационном стенде вашего подъезда», — сказал глава города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.