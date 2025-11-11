Две медали взяли подмосковные спортсмены на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде. В активе представителей региона серебро и «бронза», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряным призером в мужской стометровке вольным стилем стал Иван Гирев (Ленинский г. о.). Победил в этом заплыве представитель Санкт-Петербурга, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Самарской области.

Герман Зажирский (г. о. Мытищи) завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 200 м баттерфляем. Первым и вторым финишировали представители Пензенской области.

На турнире разыгрывают 48 комплектов наград. Среди участников соревнований — призеры Олимпийских игр, а также чемпионы мира.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 7 по 12 ноября 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.