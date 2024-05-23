Два водителя «Мострансавто» представили Подмосковье на конкурсе профмастерства

В Санкт-Петербурге прошел XXVI Международный конкурс профессионального мастерства. Московскую область представляли два водителя «Мострансавто» — неоднократные участники и победители профессиональных состязаний.

Дмитрий Пимкин из МАП № 11 г. Балашиха прошел трассу на ЛиАЗ-529265, и занял 5 место из 42 в личном зачете на автобусе большого класса. На этапе скоростного маневрирования Дмитрий занял 3 место, в зачете по ПДД — 6 место. Дмитрий является неоднократным участником и призером подобных профессиональных состязаний, работает в «Мострансавто» уже 10 лет.

Артем Быстриков из МАП № 8 г. Химки выполнял конкурсные задания на автобусе особо большого класса Волгабас-627102 — в личном зачете занял 6 место из 27. В скоростном маневрирований Артем стал 6, а в зачете по ПДД — 9. Кстати, Артем работает в «Мострансавто» уже 15 лет. Он не только участвовал, но и занимал призовые места в соревнованиях прошлых лет. А в 2021 году он стал почетным гражданином Химок.

За главный приз в Петербурге боролись 36 команд из регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана. Соревнования прошли в несколько этапов: проверка теоретических знаний правил дорожного движения на время, скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.