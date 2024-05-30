Два российских самолета облетели грозу в воздушном пространстве Финляндии

Два пассажирских самолета РФ пролетели над Финляндией, несмотря на запрет

Два российских пассажирских самолета облетали грозовые облака по воздушному пространству Финляндии. При этом с 2022 года полеты отечественных лайнеров в Европейском союзе (ЕС) запрещены, сообщает РБК .

​Как пишет местная газета Helsingin Sanomat, оба российских самолета выполняли рейс из Москвы в Калининград.

«Я могу подтвердить, что это произошло. Самолеты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков», — сказала представитель компании по управлению в том числе воздушным движением Fintraffic Леена Хухтамаа.

Из материала следует, что после начала СВО российским самолетам запрещено использовать воздушное пространство ЕС и Финляндии. При этом при чрезвычайных ситуациях могут быть исключения.

17 августа прошлого года самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind из-за грозы пересекли воздушное пространство Эстонии и Финляндии. Аэронавигационные службы РФ, Эстонии и Финляндии обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов.